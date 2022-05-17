Video Dünya Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi | Video
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi | Video

Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi | Video

17.05.2022 | 10:04

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 Ukraynalı asker tahliye edildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında 83. güne girildi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından 264 askerin tahliye edildiğini bildirdi. Bakan Yardımcısı Maliar, tahliye edilenlerin 53'ünün ağır yaralı olduğunu ve Novoazovsk bölgesinde askeri hastaneye kaldırıldığını, askerlerden 211'inin de Olenivka'ya götürüldüğünü aktardı. Fabrikadaki diğer askerlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Maliar, 264 yaralı Ukraynalı askerin esir durumdaki Rus askerleriyle takas edileceğini söyledi.

Fabrikadan tahliye edilen askerlerin götürüldüğü iki bölge, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.

FABRİKADAKİ KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Savaşın başlangıcından bu yana binlerce sivilin sığındığı Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altında. 10 gün önceye kadar gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı çelik fabrikasında bulunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç'ın koordine ettiği ve 7 Mayıs'ta sona eren operasyonla tahliye edilmişti.

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