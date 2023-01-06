Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu: 1 ölü | Video

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Rusya’nın ilan ettiği ateşkes öncesi Herson’da bir itfaiye istasyonuna düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da, saldırıda 4 patlama meydana geldiğini ve itfaiye istasyonunun yakınındaki bir evin alev aldığını ifade etti. Timoşenko, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek, son 2 günde Herson'da ikinci itfaiye istasyonunu vurduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın ateşkese uyduğu, Ukrayna'nın ise Rus birliklerinin mevzilerini bombalamaya devam ettiği ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ortodoks Noeli dolayısıyla 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar Ukrayna'daki temas hattı boyunca ateşkes ilan edilmesi talimatını vermişti.