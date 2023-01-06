Video Dünya Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu: 1 ölü | Video
Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu: 1 ölü | Video

Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu: 1 ölü | Video

06.01.2023 | 15:56

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Rusya’nın ilan ettiği ateşkes öncesi Herson’da bir itfaiye istasyonuna düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir saat önce Rus ordusunun saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, Rusya'nın Herson'daki bir itfaiye istasyonunu bombaladığını, saldırıda bir itfaiye erinin öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Geraşenko, saldırıda itfaiye ekipmanının ve binanın hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da, saldırıda 4 patlama meydana geldiğini ve itfaiye istasyonunun yakınındaki bir evin alev aldığını ifade etti. Timoşenko, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek, son 2 günde Herson'da ikinci itfaiye istasyonunu vurduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın ateşkese uyduğu, Ukrayna'nın ise Rus birliklerinin mevzilerini bombalamaya devam ettiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ortodoks Noeli dolayısıyla 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar Ukrayna'daki temas hattı boyunca ateşkes ilan edilmesi talimatını vermişti.

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