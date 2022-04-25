Video Dünya Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın | Video
Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın | Video

Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın | Video

25.04.2022 | 10:19

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Savaş 61. günde devam ederken, Rusya güne yangın görüntüsüyle uyandı. Ülkenin Bryansk kentindeki akaryakıt deposu ve askeri tesisinde çıkan yangın geceyi aydınlattı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise haberin başlığında Ukrayna'nın Rus akaryakıt tesisine 2 füze gönderdiğini iddia etti. Gazete bu iddiasını yayınladığı videodaki bir ayrıntıya dayandırdı. Rusya'dan yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi bir açıklama gelmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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