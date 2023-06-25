Video Dünya Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video
Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video

Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video

25.06.2023 | 13:37

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri?ne ait cephaneliğin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin güdümlü silahlarla vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzileri, silahları ve mühimmatı tamamen imha edildi" denildi.
Görüntülerde, cephaneliğin olduğu noktada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

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