Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri?ne ait cephaneliğin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, cephaneliğin olduğu noktada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.
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