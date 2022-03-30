Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video

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Rus ordusu, Ukrayna’nın elinde bulunan hava savunma füze sistemi S-300’lerin imha görüntülerini yayınladı.
Rusya, Ukrayna'nın kritik noktalarını vurmaya devam ediyor. Rus ordusunun saldırılarında bu kez Ukrayna'nın elindeki hava savunma füze sistemleri S-300'ler hedef alındı. Rusya, Ukrayna ordusunun mevzilerine insansız hava aracı destekli operasyon düzenleyerek, Rusya üretimi olan S-400'lerin bir önceki versiyonu olan S-300 hava savunma füze sistemini imha etti.
150 kilometrelik menzildeki hedefleri vurabilme özelliğine sahip olan S-300 hava savunma füze sistemi, Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya gibi NATO ülkelerinde de bulunuyor.