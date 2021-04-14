Rusya'da ani refleksle çocuğunu ölümden kurtaran kahraman baba kamerada!
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Rusya'nın St.Petersburg kentinde, bir mağazanın çıkışında duran baba ve oğul kontrolden çıkan ve üstlerine gelen araçtan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Katernikov Caddesi'nde bir mağazanın çıkışında bekleyen baba ve oğul üstelerine doğru hızla geri gelen araçla duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarına park edilmiş vaziyetteki otomobil arka arkaya giderek, mağaza kapısında bekleyen baba ve oğulun üzerine hareket etti. doğru geldi. Otomobilin hızla üstlerine yaklaştığını fark eden babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı.