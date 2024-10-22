Video Dünya Şam'da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı | Video
Şam'da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

Şam'da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı | Video

22.10.2024 | 09:01

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Suriye'nin başkenti Şam'daki El Mazzeh Mahallesi'nde bir araca füze saldırısı düzenlendi. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktararak, saldırının hedefindeki kişilerin kimliklerini paylaşmadı. Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh'da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şam’da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:23
Şam'da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 22.10.2024 | 09:01
İran: Katliamları durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz | Video 01:12
İran: “Katliamları durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” | Video 21.10.2024 | 15:52
İsrail’in Beyt Lahya’daki saldırılarında can kaybı 87’ye yükseldi | Video 02:30
İsrail’in Beyt Lahya’daki saldırılarında can kaybı 87’ye yükseldi | Video 20.10.2024 | 13:56
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı | Video 03:10
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı | Video 20.10.2024 | 08:32
İsrail Yahya Sinwar’ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı 00:09
İsrail Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı 19.10.2024 | 13:46
Kocasına kızan kadın viral oldu! Çocuklarını 23. katta klima üstüne oturtan anne kamerada 00:12
Kocasına kızan kadın viral oldu! Çocuklarını 23. katta klima üstüne oturtan anne kamerada 19.10.2024 | 13:36
Hizbullah’tan Netenyahu’nun evine drone saldırısı 02:54
Hizbullah'tan Netenyahu'nun evine drone saldırısı 19.10.2024 | 11:19
İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı 00:48
İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı 18.10.2024 | 08:33
Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video 01:12
Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video 17.10.2024 | 09:13
İsrail, Suriye’de Lazkiye’ye saldırı düzenledi | Video 02:40
İsrail, Suriye'de Lazkiye'ye saldırı düzenledi | Video 17.10.2024 | 09:12
Savunma sanayii fuarında İsraillilere sordu! En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi? | Video 00:55
Savunma sanayii fuarında İsraillilere sordu! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" | Video 16.10.2024 | 15:48
İsrail’den Nebatiye’ye saldırı: Belediye başkanı dahil 5 kişi öldü | Video 01:24
İsrail'den Nebatiye'ye saldırı: Belediye başkanı dahil 5 kişi öldü | Video 16.10.2024 | 14:23
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı | Video 01:24
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı | Video 16.10.2024 | 14:23
İsrail, Beyrut’un güneyini vurdu | Video 00:19
İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu | Video 16.10.2024 | 12:32
İran’da feci yangın: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:54
İran’da feci yangın: 1 ölü, 4 yaralı | Video 16.10.2024 | 09:08
Hizbullah’tan İsrail’e 50 füzeyle misilleme | Video 02:37
Hizbullah'tan İsrail'e 50 füzeyle misilleme | Video 16.10.2024 | 09:08
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Lübnan’daki çatışmalar konusunda Hizbullah’ı suçladı | Video 00:38
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Lübnan’daki çatışmalar konusunda Hizbullah’ı suçladı | Video 16.10.2024 | 09:08
Kore Yarımadası hattında gerginlik: Sınırda patlamalar gerçekleşti! 00:19
Kore Yarımadası hattında gerginlik: Sınırda patlamalar gerçekleşti! 15.10.2024 | 10:16
Pakistan’da polis merkezine saldırı: 3 polis öldü | Video 01:13
Pakistan’da polis merkezine saldırı: 3 polis öldü | Video 14.10.2024 | 16:16
Litvanya’da parlamento seçimlerinin galibi Sosyal Demokrat Parti oldu | Video 02:34
Litvanya'da parlamento seçimlerinin galibi Sosyal Demokrat Parti oldu | Video 14.10.2024 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA