Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video

İtalya'da Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yerden yere vurduğu konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Meloni, Macron'a hitaben yaptığı konuşmada; Fransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirterek, "Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullanmıştı.