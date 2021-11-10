Son dakika | İçişleri'nden Yunanistan'a çok sert tepki: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye’ye “korsan devlet” suçlamasında bulunmuş. Lütfen; Aynada gördüklerinizi Türkiye’ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!" dedi.