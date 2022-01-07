SON DAKİKA: Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Sparbekuly A Haber'de soruları yanıtladı | Video

Kazakistan'daki olayların ardından A Haber'in canlı yayınına katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, yaşananları bir 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi. Koordineli bir şekilde olayın araştırıldığını söyleyen Büyükelçi, "Bu olayların arkasında kimin olduğunu araştırıyoruz. Şu an önceliğimiz Almata'daki güvenliği sağlayarak teröristleri bertaraf etmek" dedi.