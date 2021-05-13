Video Dünya SON DAKİKA: Yahudi ırkçıların Müslüman sivile köpekli linç dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Yahudi ırkçıların Müslüman sivile köpekli linç dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Yahudi ırkçıların Müslüman sivile köpekli linç dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
13.05.2021 | 12:33

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Son dakika haberleri... İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi ırkçıların vahşeti hız kesmeden devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze ve Mecsid-i Aksa'daki sivil katlimaları devam ederken Yahudi ırkçılar da gördükleri her yerde Müslüman sivillere saldırıyor.

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