SON DAKİKA: Yahudi ırkçıların Müslüman sivile köpekli linç dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi ırkçıların vahşeti hız kesmeden devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze ve Mecsid-i Aksa'daki sivil katlimaları devam ederken Yahudi ırkçılar da gördükleri her yerde Müslüman sivillere saldırıyor.