SON DAKİKA: Yahudi ırkçıların Müslüman sivile köpekli linç dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi ırkçıların vahşeti hız kesmeden devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze ve Mecsid-i Aksa'daki sivil katlimaları devam ederken Yahudi ırkçılar da gördükleri her yerde Müslüman sivillere saldırıyor.