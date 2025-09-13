Video Dünya Sumud Filosu, Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket etti | Video
13.09.2025 | 16:44

İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’un Binzert Limanı’ndan Gazze’ye doğru hareket etti.

