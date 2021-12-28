Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı | Video 28.12.2021 | 11:42
02:02
00:44
Meksika'daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi | Video 28.12.2021 | 08:45
00:30
Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı | Video 28.12.2021 | 08:42
03:36
01:15
Brezilya'da sel felaketi: 18 ölü | Video 27.12.2021 | 09:23
00:33
Hırvatistan'da denizde çıkan hortum korkuttu | Video 25.12.2021 | 12:34
00:20
01:00
Çin'de yurtiçi kaynaklı 87 korona virüs vakası | Video 25.12.2021 | 11:07
01:54
Yunanistan'da yine göçmen botu battı: 13 ölü | Video 25.12.2021 | 10:37
04:36
Kosova’da enerji krizi battaniye ile protesto edildi | Video 25.12.2021 | 08:32
01:18
01:15
ABD'de buz tutan yolda zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi | Video 24.12.2021 | 15:44
00:55
NASA, en güçlü teleskopu uzaya fırlatmayı bekliyor | Video 24.12.2021 | 15:14
01:07
California'da sel: 2 ölü | Video 24.12.2021 | 13:56
00:47
Avustralya’da 22 yıl aradan sonra pembe el balığı görüldü | Video 24.12.2021 | 12:22
01:00
Tesla marka aracını dinamitle havaya uçurdu | Video 24.12.2021 | 11:15
00:09
Rusya'da korona hastanesinde yangın! 2 kişi yaşamını yitirdi 24.12.2021 | 11:06
00:43
Uçakta hostese yumruk atan kadın yolcuya hapis cezası | Video 24.12.2021 | 10:06
Suudi Arabistan’da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii'ne daldı. Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.