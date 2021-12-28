Video Dünya Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı | Video
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı | Video

Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı | Video

28.12.2021 | 11:42

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Suudi Arabistan’da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii'ne daldı. Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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