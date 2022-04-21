TikTok fenomenine canlı yayın sırasında asitli saldırı! Korkunç anları takipçileri anbean izledi | Video
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Avustralya'da yaşayan TikTok fenomeni Jenny Elhassan, bir restoranda canlı yayın yaptığı sırada maskeli bir şahsın saldırısına uğradı. Yüzüne atılan asit nedeniyle hastaneye kaldırılan Elhassan'ın sol gözü bandaja alındı. Başına gelen korkunç saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Jenny Elhassan, "İlk başta kör olduğumu zannedip büyük bir korku yaşadım. Daha sonra hemen hastaneye gittik. Gözlüklerimin gözümde takılı olması büyük şans, ya o da olmasaydı" dedi.