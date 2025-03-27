Tokyo'da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video
Japonya'nın başkenti Tokyo'da tadilatı devam eden 7 katlı bir binada yangın çıkan yangında 2 işçi yaralandı, alevler yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi.
Binanın tadilat nedeniyle boş olması bir facia yaşanmasını önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
Tokyo'da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 27.03.2025 | 12:52
02:47
Tokyo'da tadilatı süren bina alevlere teslim oldu: 2 işçi yaralandı | Video 27.03.2025 | 12:41
00:22
Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 27.03.2025 | 12:10
06:32
00:51
00:51
00:51
Rusya'dan açıklama: "Ukrayna’nın 2 İHA’sı Karadeniz’de düşürüldü" | Video 26.03.2025 | 14:39
01:20
03:58
Şili'de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 25.03.2025 | 13:25
03:13
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video 25.03.2025 | 13:10
04:27
00:44
00:36
01:51
ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video 24.03.2025 | 12:21
00:47
Meksika'daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı | Video 24.03.2025 | 11:04
03:43
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video 24.03.2025 | 08:33
00:42
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video 24.03.2025 | 08:33
01:03
00:47
03:52
İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı | Video 22.03.2025 | 12:12