Ukrayna’da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100’den fazla yaralı | Video
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Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin, Rus ordusunun Kramatorsk kentindeki sivillerin tahliye için beklediği tren garına saldırı gerçekleştirdiğini, 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.