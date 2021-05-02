Uzay İstasyonunda görevli 4 astronot dünyaya döndü | Video

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 6 aylık görevlerini tamamlayan 4 astronot dünyaya geri döndü. Astronotlar SpaceX kapsülüyle 6 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından ABD'nin Florida eyaletine indi.

NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi dünyaya döndü. 6 aylık görevini tamamlayan astronotlar, SpaceX kapsülü ile Florida kıyılarına yakın bir noktaya indi.

53 YIL SONRA İLK DEFA GECE SAATLERİNDE İNDİ

ABD'de bir uzay aracının 53 yıl sonra ilk defa gece saatlerinde yeryüzüne indiği belirtildi. Astronotlar Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na aynı kapsülle gitmişti.