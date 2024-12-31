Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 31.12.2024 | 08:16 İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde önlendiği bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı kaydedildi. Fırlatılan füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği açıklanırken, füzenin parçalarının ise Beit Shemesh şehrine düştüğü aktarıldı. İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi ciddi bir zarar meydana gelmediğini duyururken, sığınağa kaçan 1 yayanın araba çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıyı, İsrail'e yönelik misillemelerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.