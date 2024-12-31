Video Dünya Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı | Video
Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı | Video

Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı | Video

31.12.2024 | 08:16

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde önlendiği bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı kaydedildi. Fırlatılan füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği açıklanırken, füzenin parçalarının ise Beit Shemesh şehrine düştüğü aktarıldı. İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi ciddi bir zarar meydana gelmediğini duyururken, sığınağa kaçan 1 yayanın araba çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıyı, İsrail'e yönelik misillemelerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BM Genel Sekreteri Guterres’ten yeni yıl mesajı: 2025’i yeni bir başlangıç haline getirebiliriz | Video 02:17
BM Genel Sekreteri Guterres’ten yeni yıl mesajı: “2025’i yeni bir başlangıç haline getirebiliriz” | Video 31.12.2024 | 08:17
Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 01:07
Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 31.12.2024 | 08:16
Los Angeles Havalimanı’nda faciadan dönüldü | Video 00:22
Los Angeles Havalimanı’nda faciadan dönüldü | Video 30.12.2024 | 12:22
İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 11 ölü | Video 01:01
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 11 ölü | Video 30.12.2024 | 08:47
Norveç’e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı | Video 00:09
Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı | Video 30.12.2024 | 08:47
Esad’ın bombaladığı 2 bin 744 yıllık tarihi türbeden geriye yıkıntılar kaldı | Video 02:06
Esad'ın bombaladığı 2 bin 744 yıllık tarihi türbeden geriye yıkıntılar kaldı | Video 29.12.2024 | 15:30
Güney Kore’de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı: 28 ölü, çok sayıda yaralı | Video 00:12
Güney Kore’de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı: 28 ölü, çok sayıda yaralı | Video 29.12.2024 | 08:36
Bu kimin aklına geldi? TikTok’ta viral olan akım: Elbise diye bakın ne satıyorlar... | Video 00:35
Bu kimin aklına geldi? TikTok'ta viral olan akım: Elbise diye bakın ne satıyorlar... | Video 28.12.2024 | 15:00
İsrail Ordusu’ndan enkaza dönen bölgede insanlık dışı muamele! Filistinli erkekleri soyarak aşağıladılar | Video 00:22
İsrail Ordusu'ndan enkaza dönen bölgede insanlık dışı muamele! Filistinli erkekleri soyarak aşağıladılar | Video 27.12.2024 | 16:47
Suriye’de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu | Video 05:54
Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu | Video 26.12.2024 | 15:22
Avustralya’da orman yangını: 70 bin hektarlık alan kül oldu | Video 01:01
Avustralya'da orman yangını: 70 bin hektarlık alan kül oldu | Video 26.12.2024 | 13:20
Suriyeli çocukların oyun alanı: Harabeye dönen lunaparklar | Video 00:54
Suriyeli çocukların oyun alanı: "Harabeye dönen lunaparklar" | Video 26.12.2024 | 13:59
Avustralya’da orman yangını: 70 bin hektarlık alan kül oldu | Video 01:01
Avustralya'da orman yangını: 70 bin hektarlık alan kül oldu | Video 26.12.2024 | 13:59
Azerbaycan’da, Kazakistan’daki uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi | Video 01:10
Azerbaycan'da, Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi | Video 26.12.2024 | 12:57
Mozambik’te cezaevinde isyan: Bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Video 00:41
Mozambik'te cezaevinde isyan: Bin 534 kişi kaçtı, 33 kişi öldü | Video 26.12.2024 | 10:53
Suriye’de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video 00:22
Suriye'de yeni yönetime bağlı güçlere pusu: 14 polis öldü | Video 26.12.2024 | 10:41
Suriye’de kanlı gece! Devrik Esad rejimi pusu kurdu: 17 ölü | Video 00:31
Suriye’de kanlı gece! Devrik Esad rejimi pusu kurdu: 17 ölü | Video 26.12.2024 | 09:43
Rusya’da Putin’in partisinin binası kundaklandı | Video 01:27
Rusya’da Putin’in partisinin binası kundaklandı | Video 26.12.2024 | 08:34
İsrail ordusu Gazze’de sivilleri ve gazetecileri hedef aldı: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:31
İsrail ordusu Gazze’de sivilleri ve gazetecileri hedef aldı: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video 26.12.2024 | 08:34
Ukrayna Kursk bölgesine saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:57
Ukrayna Kursk bölgesine saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı | Video 25.12.2024 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA