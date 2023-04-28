Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alan 6 milyon emeklinin aylıklarına refah payı ekleneceğini bildirdi. Düzenlemenin Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirten Bakan Bilgin, "Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerindeki maaşları farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz." dedi.