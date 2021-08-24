Bakan Varank Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisini duyurdu! 50 bin kişilik istihdam müjdesi
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Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisini duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.