Euro Dolar paritesi ne kadar oldu? Euro'nun Dolar karşısındaki kaybı sürecek mi? EUR/USD PARİTE

Uluslararası piyasalarda, Euro Dolar paritesi bugün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.