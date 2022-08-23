Video Ekonomi Euro Dolar paritesi ne kadar oldu? Euro'nun Dolar karşısındaki kaybı sürecek mi? EUR/USD PARİTE
Euro Dolar paritesi ne kadar oldu? Euro'nun Dolar karşısındaki kaybı sürecek mi? EUR/USD PARİTE

Euro Dolar paritesi ne kadar oldu? Euro'nun Dolar karşısındaki kaybı sürecek mi? EUR/USD PARİTE

23.08.2022 | 11:17

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Uluslararası piyasalarda, Euro Dolar paritesi bugün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

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