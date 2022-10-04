Video Ekonomi Gram altın 1.000 liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video
Gram altın 1.000 liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video

Gram altın 1.000 liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video

04.10.2022 | 16:45

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Altın fiyatları yükselişe geçti. Gün içerisinde gram altın en yüksek 1028 lira, çeyrek altın ise en yüksek 1688 lirayı gördü. Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş: "Eylül ayını altın ve gümüş fiyatları baskı altında geçirmişti. Yine yatırımcısına Ekim ayını işaret ederek yükselişlerin başlayacağı tarih olarak ifade etmiştik. Ekim ayının ikinci işlem günündeyiz ve Ekim ayına hızlı başladı altın ve gümüş fiyatları." açıklamalarında bulundu.

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