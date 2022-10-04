Gram altın 1.000 liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:28
19:06
02:57
03:11
SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
18:05
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak 30.09.2022 | 16:31
25:05
Pandemi sonrası fuar atağı 30.09.2022 | 15:52
02:18
01:49
02:43
01:43
02:02
02:08
02:23
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 29.09.2022 | 15:33
34:32
01:27
07:17
00:51
TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
26:19
KOBİ bankacılığında dört "İ" dönemi "İmalat, ihracat, inovasyon ve istihdam" 28.09.2022 | 11:04
02:28
03:07
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
Altın fiyatları yükselişe geçti. Gün içerisinde gram altın en yüksek 1028 lira, çeyrek altın ise en yüksek 1688 lirayı gördü. Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş: "Eylül ayını altın ve gümüş fiyatları baskı altında geçirmişti. Yine yatırımcısına Ekim ayını işaret ederek yükselişlerin başlayacağı tarih olarak ifade etmiştik. Ekim ayının ikinci işlem günündeyiz ve Ekim ayına hızlı başladı altın ve gümüş fiyatları." açıklamalarında bulundu.