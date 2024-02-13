Hamdizade Dondurma Kurucusu Emrah Zülkadiroğlu: "Sıcak ve soğuğu entegre eden bir firmayız" | Video
Hamdizade Dondurma Kurucusu Emrah Zülkadiroğlu Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Emrah Zülkadiroğlu, "Hamdizade'de sadece klasik bildiğiniz dondurmalar yok. Sıcak ve soğuğu entegre eden bir firmayız. Hamdizade'deki dondurmalar bazı ürünlerle entegre edilerek dondurma formatından çıkmış, soğuk pasta tarzında yaz kış tüketilen bir ürün haline geliyor. Bunların içinde kekler, çikolatalar, ezmeler, kremalar var. Dünyada bunu yapabilen çok nadir firmalar var. Bu lezzetleri farklı ülkelerde, farklı tasarımlarla sunmak istiyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:09
58:16
05:35
02:01
09:36
"Tertemiz Duyguların Sponsoru Bingo'dan Filenin Sultanları'na destek" 12.02.2024 | 16:57
35:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:31
01:28
Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak otomobil operasyonu | Video 07.02.2024 | 09:10
10:38
"HAYATA İYİ BAKIYORUZ" 06.02.2024 | 09:55
05:21
İstanbul'un Taksi Sorununa Çözüm: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği 05.02.2024 | 07:00
11:30
Bakan Bolat: “Bu yıl 377 milyar dolar ihracat hedefimiz var” | Video 26.01.2024 | 12:41
09:06
Başkan Erdoğan: "Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar" | Video 24.01.2024 | 12:53
01:20
"Yarısı Bizden" kampanyası bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi | Video 21.01.2024 | 12:25
17:35
Trafik sorununa paylaşımlı çözüm 22.01.2024 | 07:00
02:12
02:00
02:09
Başkan Erdoğan: "THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar" | Video 18.01.2024 | 10:08
13:45
01:34
2024 Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zam çalışması tamamlandı | Video 12.01.2024 | 15:22
04:32
KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video 12.01.2024 | 15:20