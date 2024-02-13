Hamdizade Dondurma Kurucusu Emrah Zülkadiroğlu: "Sıcak ve soğuğu entegre eden bir firmayız" | Video

Hamdizade Dondurma Kurucusu Emrah Zülkadiroğlu Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Emrah Zülkadiroğlu, "Hamdizade'de sadece klasik bildiğiniz dondurmalar yok. Sıcak ve soğuğu entegre eden bir firmayız. Hamdizade'deki dondurmalar bazı ürünlerle entegre edilerek dondurma formatından çıkmış, soğuk pasta tarzında yaz kış tüketilen bir ürün haline geliyor. Bunların içinde kekler, çikolatalar, ezmeler, kremalar var. Dünyada bunu yapabilen çok nadir firmalar var. Bu lezzetleri farklı ülkelerde, farklı tasarımlarla sunmak istiyorum" dedi.