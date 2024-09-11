Kaya Wraps Kurucu Ortağı Yakuphan Karaali: "Samimi ve güvenli bir firma olduğumuzu göstererek şirketimizi bugüne getirdik"
Kaya Wraps Kurucu Ortağı Yakuphan Karaali, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Yakuphan Karaali, "Şirketimizi kurduğumuzda müşterilerle birebir ilişkiler kurarak onlara samimi ve güvenli bir şirket olduğumuzu gösterdik. Bu sayede şirketimizi büyüterek bugünlere getirdik" dedi.
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