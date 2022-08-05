Primi eksik olanlar EYT’den faydalanacak mı? EYT düzenlemesi önümüzdeki günlerde Meclis'te! | Video
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için gündeme gelen düzenlemede geri sayım başladı. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak. Peki hangi formüller konuşuluyor? Ayrıntılar A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı..