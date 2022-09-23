SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video

Son dakika haberi... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin 2023 asgari ücret ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bilgin 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi müjdesini de duyurdu. İşte Bakan Bilgin'in o açıklamaları.