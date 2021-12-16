Son dakika! Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İşte faiz kararı sonrası öne çıkan mesajlar | Video
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Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği yılın son faiz toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'den yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası üst üste 4. faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.