SON DAKİKA! Orta gelirliye konut kampanyası başlıyor! 1-2 yıl geri ödemesiz olacak | Video
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TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1'in altın konut kredisi verilmesi bekleniyor.