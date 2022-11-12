SON DAKİKA: TOGG için ön sipariş tarihi netleşti! | Video

Son dakika haberi...Togg'dan ön siparişlerle ilgili bir açıklama geldi. Togg resmi hesabından yapılan duyuruda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında kimsenin ön siparişinin kabul edilmediği bildirildi. Yapılan açıklamayla 'Togg ön satış ne zaman' sorusu yanıt bulmuş oldu.