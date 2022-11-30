Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üste üste 9 çeyrek büyüdü | Video

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, küresel resesyon (Durgunluk) endişelerinin alevlendiği dönemde yüzde 3,9 ile güçlü büyümesini sürdürdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 9 çeyrektir büyümüş oldu. Ekonomistler iktisadi kalkınmanın önemli bir gereği olan 'Sürdürülebilir büyüme'ye dikkat çekti. Kritik veriyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" dedi.