Eğitim hizmeti ihracatının masaya yatırıldığı, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu ilk panelde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Göktaş ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Aydın görüşlerini paylaştı.