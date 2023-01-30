Video Ekonomi Yapılandırmada ilk ödemeler 31 Mayıs'ta! Hangi borçlar kapsamda? İşte 2023 vergi ve borç yapılandırma rehberi | Video
Yapılandırmada ilk ödemeler 31 Mayıs'ta! Hangi borçlar kapsamda? İşte 2023 vergi ve borç yapılandırma rehberi | Video

Yapılandırmada ilk ödemeler 31 Mayıs'ta! Hangi borçlar kapsamda? İşte 2023 vergi ve borç yapılandırma rehberi | Video

30.01.2023 | 09:36

Gelir İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımına ilişkin ayrıntılı bir tebliğ hazırladı. Matrah artırımında yüzde 20 vergi alınacak, ilk taksit 31 Mayıs'ta ödenecek. İşte borç yapılandırmada başvuru şart ve kolaylıkları.

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