Yapılandırmada ilk ödemeler 31 Mayıs'ta! Hangi borçlar kapsamda? İşte 2023 vergi ve borç yapılandırma rehberi | Video
Gelir İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımına ilişkin ayrıntılı bir tebliğ hazırladı. Matrah artırımında yüzde 20 vergi alınacak, ilk taksit 31 Mayıs'ta ödenecek. İşte borç yapılandırmada başvuru şart ve kolaylıkları.
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