Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı yürekleri yaktı! İşte merakla beklenen fragman | Video
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Masterchef Türkiye 35. bölüm fragmanı "Mücadele devam ediyor!" | Video 09.08.2022 | 10:14
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı 65. Bölümüyle Mayıs ayının sonunda sezon finali olmuştu.. Ve milyonlarca kişinin merakla beklediği 66.Bölüm yeni sezon fragmanı geldi. İşte, heyecanla beklenen Gönül Dağı 66. Bölüm Fragmanı...