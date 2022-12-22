Kasaba Doktoru son bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Kasaba Doktoru 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | VİDEO

TRT 1 ekranlarında her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi 28. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyen ve yeni bölümden detayları öğrenmek isteyenler “Kasaba Doktoru 29. bölüm fragmanı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Kasaba Doktoru 29. bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar.