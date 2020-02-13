The Gentlemen filminin fragmanı | Video

Çektiği suç filmleriyle kariyerini inşa eden Guy Ritchie'nin köklerine geri döndüğü filmi "The Gentlemen" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Senaryosu da Guy Ritchie tarafından kaleme alınan film; İngiltere'de kurduğu büyük çaplı uyuşturucu imparatorluğunu Oklahomalı bir hanedana satma aşamasında olan Mickey Pearson'ın, kendisini bu süreçte rüşvetten şantaja birçok farklı suç faktörlerinin yer aldığı çetrefilli olaylar silsilesi içerisinde bulmasını konu ediniyor. Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmin başrollerinde Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant ve Eliot Sumner oynuyor.