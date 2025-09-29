Video Gözleri KaraDeniz Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video
Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video

29.09.2025 | 10:40

Güneş ve Mehmet’in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş’in “Evet”iyle beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet’in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet’i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer. Osman’ın sağlık durumu karşısında şaşkına dönen aile üyeleri çaresizce beklerken, Güneş bildiklerini sakladığı için Azil’e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir. Ancak Osman’ın ve Maçariler’in güvenliği söz konusuyken, ikili mantıklı adımlar atmak zorundalardır. Uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan Azil, Maçarileri bir daha görmemek üzere İstanbul’u terk etmeye hazırlanırken hiç ummadığı bir teklif alır.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 00:46
Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 29.09.2025 | 10:40
Gözleri KaraDeniz 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Mehmet Maçari ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? | Video 00:43
Gözleri KaraDeniz 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mehmet Maçari ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" | Video 26.09.2025 | 16:21
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 22.09.2025 | 11:21
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 15.09.2025 | 13:22
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! O günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle... | Video 00:45
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O günden beri hep karşılaşmak istiyorum seninle..." | Video 10.09.2025 | 14:59
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak! | Video 00:41
Gözleri KaraDeniz 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak!" | Video 03.09.2025 | 11:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven... 01:06
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: "Daha denize güvenmiyorsun bari kaptanına güven..." 03.09.2025 | 00:23
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 04:21
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gökten melek düştü! 03.09.2025 | 00:16
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Aklımı başıma topladım baba, merak etme! 03:15
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Aklımı başıma topladım baba, merak etme!” 03.09.2025 | 00:10
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim! 02:47
Gözleri Karadeniz 1. bölüm: “Gemiyi batıracak yükü denize atarsın ki batıp da ölmeyelim!” 03.09.2025 | 00:01
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv’de başlıyor! | Video 00:57
Gözleri KaraDeniz bu akşam atv'de başlıyor! | Video 02.09.2025 | 14:45
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv’de! | Video 00:51
Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle 2 Eylül Salı atv'de! | Video 30.08.2025 | 10:48
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! Gözleri KaraDeniz atv’de başlıyor | Video 01:02
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video 24.08.2025 | 12:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY