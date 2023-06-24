Çalıntı araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandı | Video
Bursa’da uygulama yapacakları esnada park halindeki araçtan şüphelenen trafik polisleri; inceleme sonrası otomobilin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Hırsızın araca gelmesini bekleyen ekipler hem sürücüyü hem de otomobili yakaladı.
Beklemeye geçen ekipler şüphelinin otomobile gelmesini bekledi. Bir süre sonra aracı almaya gelen A.O.'nun arkasında biten polisler şüpheli sürücüyü gözaltına alırken, otomobilin de sahibine ulaştı. Şehir dışında olduğu öğrenilen araç sahibinin otomobili çekiciyle otoparka kaldırılırken, şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
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