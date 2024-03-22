Video Haber 14 ilde "Sibergöz-28" operasyonu: 34 gözaltı | Video
14 ilde

14 ilde "Sibergöz-28" operasyonu: 34 gözaltı | Video

22.03.2024 | 14:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-28" operasyonunda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" Operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımına göre, düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucunda, 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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