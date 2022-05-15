Açılışı dün yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'na yolcu akını | Video

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olan Rize-Artvin Havalimanı'nı için dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk gün 2 bin 52 yolcunun kullandığı bildirildi.