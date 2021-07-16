AK Parti'den OHAL yetkisi açıklaması: Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi...
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gözaltı ve ihraç düzenleme teklifimizi 3 yıldan 1 yıla indirerek revize ediyoruz" dedi.