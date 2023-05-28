Video Haber AK Partili İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı | Video
AK Partili İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı | Video

AK Partili İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı | Video

28.05.2023 | 14:40

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, eşiyle birlikte geldiği okulda oyunu kullandı.

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşi Şahika Saygılı ile birlikte oy kullanacağı Bornova Doktor Cavit Özyeğin İlkokuluna geldi. Okulun önünde vatandaşlarla tek tek selamlaşan Saygılı, daha sonra oy kullanacağı 1143 nolu sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Saygılı, oy pusulası ile zarfı alıp kabine geçerek oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, "14 Mayıs'ta milli irademizin tecellisi anlamında milletvekillerimizi seçtik. Bugün de 28 Mayıs'ta inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Güven, huzur, barış içerisinde bir seçim oluyor. Şu anda bütün vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Umarım hem ülkemize hem dünya mazlumlarına hayırlı bir sonuçla Rabbim bereketini arttırır. Vatana, millete şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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