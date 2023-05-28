AK Partili İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı | Video
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, eşiyle birlikte geldiği okulda oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, "14 Mayıs'ta milli irademizin tecellisi anlamında milletvekillerimizi seçtik. Bugün de 28 Mayıs'ta inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Güven, huzur, barış içerisinde bir seçim oluyor. Şu anda bütün vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Umarım hem ülkemize hem dünya mazlumlarına hayırlı bir sonuçla Rabbim bereketini arttırır. Vatana, millete şimdiden hayırlı olsun" dedi.
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