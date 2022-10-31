Video Haber AK Partili Mahir Ünal: Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim | Video
AK Partili Mahir Ünal: Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim | Video

AK Partili Mahir Ünal: Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim | Video

31.10.2022 | 19:15

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep ettiğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili oldu.

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