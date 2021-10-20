Akşener, Kılıçdaroğlu buluşması öncesi CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar | Video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhuriyet Halk Partisi ziyareti öncesinde CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar yaşandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Ancak Akşener'in ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi önünde, İstanbul'un Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi, eylem gerçekleştirdi.
Polis müdahalesinin ardından sona eren eylemde, eylemi gerçekleştiren işçiler göz altına alınarak karakola götürüldü.