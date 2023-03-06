Ankara'da 90'lı yılları hatırlatan anlar | Video
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan ayrılma kararı alması sonrası oluşan kriz ortamı, 1990'lı yıllarda yaşanan koalisyon yıllarını hatırlattı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, konuyu A Haber'de değerlendirdi.
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