Antalya Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 17 gözaltı | Video
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu düzenlendi. Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu dahil 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltına alınırken şüpheliler arasında belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu da öğrenildi.
Antalya Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 17 gözaltı | Video 10.09.2025 | 09:43
