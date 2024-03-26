Video Haber ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video
ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video

ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video

26.03.2024 | 12:24

ASELSAN tarafından çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediliyor. ASELSAN'ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı. AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.


Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesajı: Bayram sonrasını işaret etti | Video 02:02
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bayram sonrasını işaret etti | Video 26.03.2024 | 13:21
CHP’deli para sayma görüntülerine ilişkin 2 Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı | Video 02:29
CHP'deli para sayma görüntülerine ilişkin 2 Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı | Video 26.03.2024 | 12:33
Seçimlere müdahale için gönderilen terörist Şırnak’ta yakalandı | Video 00:10
Seçimlere müdahale için gönderilen terörist Şırnak’ta yakalandı | Video 26.03.2024 | 13:05
ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video 03:16
ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video 26.03.2024 | 12:24
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Genç Kart uygulamasını tanıttı | Video 01:46
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Genç Kart" uygulamasını tanıttı | Video 26.03.2024 | 11:39
Bakan Yerlikaya: “Polise fiili mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alınmıştır” | Video 02:26
Bakan Yerlikaya: “Polise fiili mukavemette bulunan 3 şahıs gözaltına alınmıştır” | Video 26.03.2024 | 09:48
DEM Parti Gençlik Kolları, İstanbul sokaklarına Öcalan fotoğrafları yapıştırdı | Video 01:19
DEM Parti Gençlik Kolları, İstanbul sokaklarına Öcalan fotoğrafları yapıştırdı | Video 26.03.2024 | 10:15
Suat Pamukçu: Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş çizgisinden çıktı | Video 02:14
Suat Pamukçu: "Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş çizgisinden çıktı" | Video 26.03.2024 | 10:12
Tunceli’de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video 00:49
Tunceli'de “Mahzen-20” operasyonu! Organize suç örgütü çökertildi | Video 26.03.2024 | 08:38
Murat Kurum: Sandık milletin mahkemesidir | Video 15:04
Murat Kurum: "Sandık milletin mahkemesidir" | Video 26.03.2024 | 06:12
Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL’lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti 00:58
Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL'lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti 25.03.2024 | 22:54
Son dakika: Gazze’de ateşkes tasarısı BM’den geçti! 04:50
Son dakika: Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti! 25.03.2024 | 22:44
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ’dan AHaber’de peş peşe müjdeler! 18:01
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler! 25.03.2024 | 22:39
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ’dan AHaber’de önemli açıklamalar! 48:58
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de önemli açıklamalar! 25.03.2024 | 22:33
CHP’li Belediye Başkanı Akgün’den Türk milletine hakaret! Genetiğimiz iyi değil 01:20
CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hakaret! "Genetiğimiz iyi değil" 25.03.2024 | 22:11
SON DAKİKA | Çocuklarla iftar programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 07:04
SON DAKİKA | Çocuklarla iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.03.2024 | 20:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’e önemli açıklamalar 36:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber'e önemli açıklamalar 25.03.2024 | 20:11
Mahmut Övür | Bir mitigden daha fazlası 06:59
Mahmut Övür | Bir mitigden daha fazlası 25.03.2024 | 16:29
Melih Altınok | Moskova’daki katliam Gazze’deki soykırımı unutturdu 03:39
Melih Altınok | Moskova'daki katliam Gazze'deki soykırımı unutturdu 25.03.2024 | 16:26
Haşmet Babaoğlu | Vitrinde DEAŞ var, inanalım mı? 02:51
Haşmet Babaoğlu | Vitrinde DEAŞ var, inanalım mı? 25.03.2024 | 16:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA