Ataşehir’de taksici tartıştığı alkollü müşterisini 2 yumrukla yere serdi | Video
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Ataşehir’de bir taksici, kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere serdi. Parasını alan taksici aracına binip giderken, o anlar ise kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında bir süre sonra ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.