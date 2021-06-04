Atların tutulduğu ahırlar görüntülendi | Video
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İSPARK ahırlardan yeni görüntüler ortaya çıktı. Zincire vurulan atlar sağlıksız bir ortamda kaldıkları görülürken bir atın ise yerde yattığı görüldü.