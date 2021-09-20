Video Haber Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi

Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi

Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı,
20.09.2021 | 17:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi 02:11
Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi 20.09.2021 | 17:15
PKK’dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video 00:37
PKK'dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video 20.09.2021 | 16:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan CHP’li Çeviköz’e ’Mavi Vatan’ tepkisi 02:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi 20.09.2021 | 16:30
Yavuz Donat | Türkiye tek yürek, yaralar sarılıyor 07:54
Yavuz Donat | Türkiye tek yürek, yaralar sarılıyor 20.09.2021 | 16:21
Millet İttifakı’nın son umudu KHK’lılar. İşte KHK gerçeği | Video 05:58
Millet İttifakı'nın son umudu KHK'lılar. İşte KHK gerçeği | Video 20.09.2021 | 14:54
Milyar dolarlık şirketler evlatlıklara emanet: Şimdi de İmparatorluk için evlatlık aranıyor! | Video 03:49
Milyar dolarlık şirketler evlatlıklara emanet: Şimdi de İmparatorluk için evlatlık aranıyor! | Video 20.09.2021 | 11:57
PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi 01:22
PKK bir darbe daha! Duran Kalkan’a en yakın isimdi 20.09.2021 | 12:17
Hasan Basri Yalçın | Büyüme ve refah 04:15
Hasan Basri Yalçın | Büyüme ve refah 20.09.2021 | 12:11
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı üzerinde Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden selamlama uçuşu 02:19
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı üzerinde Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden selamlama uçuşu 20.09.2021 | 11:46
Mehmet Barlas | Bilinçlenme haftası 02:00
Mehmet Barlas | Bilinçlenme haftası 20.09.2021 | 10:45
Engin Ardıç | Evine dön Muharrem 02:48
Engin Ardıç | Evine dön Muharrem 20.09.2021 | 10:04
Haşmet Babaoğlu | Global darbe için şimdi de iklim patırtısı 02:52
Haşmet Babaoğlu | Global darbe için şimdi de iklim patırtısı 20.09.2021 | 09:40
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 01:16
Bakan Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularıyla görüştü 20.09.2021 | 08:57
Başkan Erdoğan: İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siyaseti esir aldı | Video 06:52
Başkan Erdoğan: "İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siyaseti esir aldı" | Video 20.09.2021 | 08:49
Başkan Erdoğan, ABD’de Türkevi’ni ziyaret etti | Video 02:44
Başkan Erdoğan, ABD'de Türkevi'ni ziyaret etti | Video 20.09.2021 | 08:49
Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu’nun Engelleniyoruz yalanını ifşa etti | Video 01:53
Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu’nun "Engelleniyoruz" yalanını ifşa etti | Video 19.09.2021 | 15:53
Fuat Oktay: Karadeniz’in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz | Video 05:27
Fuat Oktay: "Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için önemli sorumluluklar göstermekteyiz" | Video 19.09.2021 | 13:45
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video 20:40
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video 19.09.2021 | 12:29
Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video 05:22
Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video 19.09.2021 | 00:50
Başkan Erdoğan’ı gülümseten soru | Video 00:47
Başkan Erdoğan'ı gülümseten soru | Video 18.09.2021 | 22:38

Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla başkent Bakü'de düzenlenen Üç Kardeş 2021 tatbikatında, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyn'in katılımıyla "Seçkin Gözlemci Günü'nün" gerçekleştirildiği belirtildi.


Seçkin Gözlemci Günü'nde de ise konuklara tatbikatta planlanan faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgi verilmesinin ardından Bakan Hasanov ve komutanlar, özel kuvvet askerlerinin arama operasyonları, keşfedilen noktaların kontrolünü ele geçirmek ve düşman hedeflerinin kontrol noktalarını imha etmek gibi çeşitli görevleri başarıyla tamamlamasını izledi. Tatbikatta, topçu ve hava saldırıları için koordinat verme ve hava kuvvetlerinin desteği ile diğer görevlerin de başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.


Tatbikatın sonunda konuşma yapan Bakan Hasanov, 3 kardeş ülkenin askerlerinin yüksek profesyonellik ve becerilerini överek, tatbikatın başarıyla tamamlanmasından dolayı katılımcıları tebrik etti. Hasanov, "Tatbikatta, özel kuvvetlerimizin modern teknolojileri ve yeni muharebe taktiklerini kullanma becerilerinin ve profesyonellik seviyelerinin önemli ölçüde arttığını gösterdi. Tatbikatlar, birliklerimizin yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu tatbikat, Silahlı Kuvvetlerimizin karşı karşıya olduğu herhangi bir görevi ortak bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğumuzu ve becerilerimizi bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı. Tatbikatın sonunda ise, eğitimlere katılan askeri personele hediyeler taktim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA