Bağdat’ta bir araca dron saldırısı: en az 1 ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araca düzenlenen dron saldırısında en az 1 kişi hayatını kaybetti.
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